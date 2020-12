Man (34) opgepakt voor bedreigen premier Rutte

Onderzoek

De politie startte direct een onderzoek. Al snel kwam de man in beeld en kon hij in zijn woning worden aangehouden. De man is verhoord en na overleg met de officier van justitie heengezonden met een dagvaarding voor een snelrechtzitting volgende week.

Gefluit en gejoel bij torentje

Maandagavond om 19.00 uur maakte premier Rutte, vanuit het Torentje in Den Haag, bekend dat Nederland in een lockdown gaat van 5 weken. Tijdens die televisietoespraak, die live was, was op de achtergrond duidelijk een fluitconcert en gejoel te horen van mensen die protesteerden tegen het besluit.