Nieuwe variant van het coronavirus opgedoken in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië is een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock is deze mutatie een stuk besmettelijker en verspreidt het zich dus veel sneller.

Volgens minister Hancock van Volksgezondheid heeft deze nieuwe variant al in minstens zestig verschillende regio’s in het land mensen besmet. Volgens de minister zou het gemuteerde virus makkelijker overdraagbaar zijn dan het oorspronkelijke coronavirus.

Volgens virusexperts hoeven buitenstaanders niet direct in paniek te raken. ''Het coronavirus zoals we die nu kennen, heeft al een aantal mutaties doorgemaakt. SARS-CoV-2 is een RNA-virus en deze virussen muteren en veranderen.''

Het is volgens de experts niet te zeggen of het virus zich significant ontwikkeld, al houden we de nieuwe mutaties scherp in de gaten. Het is nog onbekend of de huidige vaccinaties werken bij deze nieuwe variant.