Bezorgwagentje boodschappenservice vat vlam tijdens slepen van collega

Dinsdagavond laat rond 22.40 uur werd de brandweer opgeroepen voor een autobrand aan de Stadionlaan in ‘s-Hertogenbosch.

Slepen

Aldaar had een bezorgwagen van boodschappen bezorgdienst Pic Nic vlam gevat tijdens het slepen van een collega. Dit gebeurde kort voor het kruispunt met de Bruistensingel.

Brand geblust

De brandweer demonteerde het elektrische voertuig en bluste deze met water. Vermoedelijk is de motor tijdens het slepen doorgebrand. Beide voertuigen werden de berm in geduwd en een sleepdienst in kennis gesteld. Naast de brandweer kwam ook de politie ter plaatse.