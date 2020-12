Beleggen in 2021: tips voor beleggen in het nieuwe jaar

2020 was zonder meer een opvallend jaar op het gebied van financiën en verder daarbuiten. De economie stortte deels in, waardoor er plek kwam voor andere manieren van geld verdienen Ook voor het nieuwe jaar zijn de verwachtingen dat men naar nieuwe en oude manieren zoekt om geld om te zetten in nog meer geld, waaronder door te beleggen. In dit artikel lees je meer over de beurs in 2020 en wat de verwachtingen zijn voor 2021.

Beursjaar 2020: de hoogte- en dieptepunten

Aan het begin van 2020 waren investeerders gespannen: 2019 was namelijk een heel goed jaar om geld te beleggen. Uit eerdere ervaringen blijkt dat periodes na een flinke stijging kunnen resulteren in een crash. Nu we aan het eind van 2020 zijn, blijkt dat er dit jaar niet een grote crash is geweest op de beleggingsmarkt maar dat er veel pieken en dalen zijn geweest. Wanneer je heel 2020 hebt belegd, heb je dus van alles meegemaakt met uiteindelijk waarschijnlijk wat winst. Dit jaar was immers een van de meest bizarre jaren sinds tijden.

Naast de coronacrisis was er sprake van de Brexit, presidentsverkiezingen in Amerika, ruzies met Rusland, devaluatie van de munt in China en ga zo nog maar even door. Dit zijn stuk voor stuk onderdelen die van invloed zijn op de financiële markt.

De dollar steeg in verhouding met de waarde van de euro en de rentes waren overal laag, wat de beurs enorm stimuleerde. Grondstoffen als goud en zilver haalden recordhoogtes en ook de Bitcoin bereikte een record in waarde op de koers, onder andere omdat mensen naar een alternatief zochten om hun geld in te investeren. Kortom: 2020 was een bewogen jaar op veel vlakken, waaronder ook op het financiële vlak. Beleggers en investeerders gaan met winst het nieuwe jaar in - voor hen bleek 2020 toch iets minder slecht te zijn dan op voorhand verwacht werd.

Verwachtingen beursjaar 2021: een prognose

Wil je de garantie hebben dat je in het nieuwe jaar zonder problemen kunt beleggen dan staat één ding vast: er moet een einde komen aan de coronacrisis. Het coronavirus zorgt immers voor onrust op de beurs en dat is iets wat aanvankelijk wellicht spannend is, maar wat op een bepaald punt echt moet gaan zakken. Feit is dat er op monetair gebied veel onrust is en dat er wordt gecompenseerd door de Nederlandse overheid. Dat merk je nu, net als in het begin van de crisis, weer: hoe groter de negatieve economische effecten zijn van corona des te meer er zal worden gecompenseerd door de overheid.

De sectoren die het naar alle waarschijnlijkheid in 2021 goed of in ieder geval beter zullen doen, zijn onder andere:

● Energie: met name duurzame energie. Steeds meer mensen kiezen voor groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen; iets wat in 2021 waarschijnlijk alleen maar nog meer zal stijgen.

● Gezondheidszorg: hoewel de gezondheidszorg in 2020 een flinke klap heeft gekregen door COVID-19 zijn de verwachtingen voor 2021 door de komst van een vaccin hoog. Veel investeerders zijn nu al hoopvol en optimistisch voor beleggen in deze sector.

● Financiële sector: momenteel zijn de aandelen van financiële bedrijven goedkoop en dat is niet per se iets negatiefs. Op die manier wordt een gezonde groei gestimuleerd, waardoor het net als banken interessant is om in te beleggen.

● Luchtvaartmaatschappijen: door de komst van een vaccin tegen corona stijgen de aandelen in de luchtvaart momenteel al. De verwachting is dat dit in 2021 verder uit zal pakken.

Hoe moet je beleggen in 2021?

Natuurlijk is nog niets zeker voor de aandelenmarkt in 2021 - in een ‘gewone’ tijd niet, maar nu met de coronacrisis al helemaal niet. Er is wel een aantal tips dat je op kunt volgen om zo succesvol mogelijk te beleggen in het nieuwe jaar. Wed bijvoorbeeld niet op één paard en spreid je beleggingen. Andere handige tips zijn onder andere:

● Houd voldoende (spaar)geld zodat je in kunt springen wanneer de aandelenmarkt ineens booming is.

● Begin je met beleggen of ben je al even bezig? In beide gevallen is het aan te raden om je goed te laten informeren.

● Beleg niet wat je niet hebt: begin alleen met beleggen als je daadwerkelijk geld zou kunnen missen. Beleggen blijft namelijk een risico.

● Wees niet bang als het even minder gaat en wees daar op voorbereid; de markt is momenteel heel volatiel.

● Stop je geld alleen in beleggingen die je begrijpt. Op die manier snap je ook beter wanneer het goed of juist wat minder gaat.

● Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Doe dus altijd research voordat je begint met beleggen.