PC-7 lesvliegtuigen van vliegeropleiding worden vervangen

De Elementaire Militaire Vlieger Opleiding (EMVO) maakt al sinds 1988 gebruik van de PC-7. De toestellen ondergingen vanaf 2013 nog flink onderhoud, zodat ze inzetbaar bleven. De verwachting is dat in 2027 het maximaal aantal vlieguren dan wel het maximaal aantal landingen is bereikt.

Er wordt nu nog onderzocht op welke manier de PC-7 wordt vervangen. Dat hoeft namelijk niet 1 op 1 te gebeuren. Zo wordt ook naar innovatieve middelen gekeken, zoals een simulatieomgeving. Ook internationale samenwerking en duurzaamheid spelen een rol bij de verwerving. Mogelijk worden de toestellen geleased.

Makkelijk bestuurbaar

Het nieuwe lesvliegtuig moet eenvoudige, militaire vliegeigenschappen hebben. Ook moet het makkelijk te besturen zijn en plek voor vlieger en instructeur bieden. Vergevingsgezindheid van het toestel is ook belangrijk. Vliegers krijgen daardoor de kans een fout makkelijker te herstellen, zonder dat dit direct tot gevaarlijke situaties leidt.

Nederlandse militaire vliegers staan internationaal hoog aangeschreven, onder meer vanwege de hoge eisen die Defensie stelt.

De verwachting is dat er met het project tussen de € 100 miljoen en 250 miljoen gemoeid is. In 2022 is vermoedelijk duidelijk hoe de opvolger van de PC-7 eruit gaat zien.