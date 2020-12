Jeugdpakket activiteiten kunnen doorgaan tijdens lockdown

De lockdown levert nieuwe uitdagingen op voor gemeenten om voor en met jongeren veilige activiteiten te organiseren die meer perspectief bieden in coronatijd. Het kabinet heeft daar bijna 60 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Gelukkig is er nog veel mogelijk. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) roept gemeenten op om goed te kijken naar elkaars creatieve ideeën en in gesprek te blijven met jongeren over waar ze zelf behoefte aan hebben.

Leidse Burcht

Blokhuis was op bezoek bij het project de Leidse Burcht dat zaterdag start en vanuit het Jeugdpakket wordt gefinancierd. Jongeren kunnen hier samen nieuwe dingen leren en erachter komen wat de stad te bieden heeft aan activiteiten. Leiden bedankt de jongeren met deze campagne voor hun goede gedrag.

Heel hard werken

Staatssecretaris Blokhuis: “De Leidse Burcht is een supergaaf project dat laat zien wat er allemaal mogelijk is als je met jongeren zelf creatief nadenkt. Via de Leidse Burcht organiseren jongeren speurtochten, online-dancefeesten, verkiezingsdebatten en zelfs een silent disco die verschillende studentenhuizen met elkaar verbindt op Oudejaarsavond. Zo bied je echt een beetje perspectief in deze soms uitzichtloze tijd. Ik weet dat er heel veel gemeenten zijn die net als Leiden heel hard werken om mooie dingen voor hun jongeren te realiseren. Door van elkaar en van jongeren te leren wat het beste werkt, heb ik er goede hoop op dat er in korte tijd veel voor elkaar wordt gebokst.”

Wat kan er wel?

Voor jeugd tot 18 jaar zijn sportactiviteiten in de buitenlucht onder begeleiding nog steeds mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn de Wintergames, voetbaltoernooien en het openstellen van sportverenigingen voor leden en niet-leden. De organisatoren van de Wintergames hebben besloten hun sportactiviteiten te verdelen over de hele winterperiode tot 1 maart. Ook kunnen jongerenwerkers voor kwetsbare jongeren uit achterstandswijken (of risicogroepjongeren) indoor activiteiten organiseren in de gebruikelijk jongerenwerklocaties zoals buurthuizen en wijkcentra. Daarnaast kunnen ook online-activiteiten en evenementen doorgang vinden. Voorbeelden hiervan zijn gamewedstrijden, nieuwsjaarquiz Join Us en digitale ontmoetingsplekken, zoals de Leidse Burcht.

30 voorbeelden van projecten

Op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn inmiddels zo’n 30 ideeën en projecten verzameld waar vanuit gemeenten aan wordt gewerkt in het kader van het Jeugdpakket. Een praktisch stappenplan over hoe gemeenten dit kunnen aanpakken staat hier: https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Gemeenten/Oud-en-nieuw-2020-activiteit.... Gemeenten krijgen het budget in januari uitgekeerd. Het is de bedoeling dat het wordt ingezet voor activiteiten vanaf de Kerst tot april.

Mentale ondersteuning voor jongeren

In deze coronatijd ervaren jongeren meer mentale gezondheidsproblemen dan andere leeftijdsgroepen. Daarom wordt binnen het Jeugdpakket ook ingezet op de mentale gezondheid van de jeugd, o.a. door te zorgen voor beschikbaarheid van laagdrempelige (digitale) hulp. Als jongeren last hebben van somberheid of angstgevoelens dan kunnen ze laagdrempelige hulp vinden via: Jongeren Hulp Online | Vind direct anoniem hulp, waar zes organisaties snel, anoniem en gratis hulp bieden.