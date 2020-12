Nieuw energielabel voor gebouwen per 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor gebouwen. Dit label geeft beter inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. De energielabelletter blijft bestaan, maar de methode hoe dit wordt bepaald verandert. Het nieuwe energielabel geldt voor alle gebouwen, zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. Daarmee komt de methodiek van het vereenvoudigd energielabel (VEL) en de Energie-index (EI) te vervallen.

Het zelf online aanvragen van een vereenvoudigd energielabel is op 1 januari niet meer mogelijk. Voor het bepalen van het nieuwe energielabel komt een energieadviseur aan huis. Energielabels blijven 10 jaar geldig vanaf registratiedatum, ook energielabels die zijn geregistreerd voor 1 januari 2021.

Minister Ollongren: “Voor potentiële kopers en huurders is het belangrijk te weten hoe energiezuinig een woning is. Het nieuwe energielabel is betrouwbaarder, nauwkeuriger en bruikbaarder. Hiermee hebben zij direct inzicht in welke stappen zij kunnen zetten om hun woning te verduurzamen, het energiegebruik naar beneden te brengen en het wooncomfort te vergroten."

Sinds 2008 is een energielabel verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur van een woning. Per 1 januari 2021 verandert het energielabel en de methode hoe het label bepaald wordt, in lijn met de herziening van de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen. De nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) heeft een nieuwe indicator voor de energieprestatie (in kWh/m2 per jaar). Alle huidige methoden en indicatoren vervallen daardoor. Dit betekent dat woningeigenaren vanaf 1 januari voor een aanvraag van het energielabel een afspraak moeten maken met een vakbekwaam energieadviseur. Die komt langs, neemt de woning op en berekent hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning en stelt een energielabelletter vast. De energielabelletter moet in de verkoop- of verhuuradvertentie worden vermeld. In het bijbehorende afschrift van het nieuwe energielabel staat vervolgens hoe de isolatie en installaties scoren en wat de verbetermogelijkheden zijn. Hiermee zorgt het energielabel voor meer bewustwording en is het een stimulans voor verduurzaming, en daarmee voor energiebesparing en CO2-reductie. Energielabels blijven 10 jaar geldig vanaf registratiedatum, ook energielabels die zijn geregistreerd voor 1 januari 2021.

Het nieuwe energielabel brengt meer kosten met zich mee. Naar verwachting ligt dat bedrag op gemiddeld €100 voor appartementen en €190 voor eengezinswoningen, afhankelijk van het type woning, de beschikbare informatie en de tijd die een adviseur nodig heeft om de woning op te nemen. De prijsontwikkeling van het nieuwe energielabel wordt in 2021 gemonitord en er worden mogelijkheden verkend om de kosten te drukken. Zo wordt nader onderzocht of het nieuwe energielabel digitaal of met ondersteuning van een energieadviseur op afstand aangevraagd kan worden.