Cultuurfonds Drenthe steunt in 2020 119 projecten voor 362.924,- euro

In 2021, op 26 maart, 25 juni, 24 september en 17 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen, die tot 6 weken vóór die datum kunnen worden ingediend.

Kandidaten Groene Anjer Prijs 2021 en Drentse Anjer Prijs 2021

Het bestuur van het PBC Drenthe is op zoek naar kandidaten voor de Groene Anjer Prijs en de Drentse Anjer Prijs 2021. De omschrijvingen en aanmeldformulieren zijn te vinden op: www.cultuurfonds.nl/groene-anjer-prijs-cultuurfonds-drenthe en www.cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs.

Vier opvallende projecten zijn:

Erfgoedtentoonstelling ‘Streekdracht’

Stichting Erfgoednetwerk Emmen kan rekenen op een bijdrage van € 2.000 voor de Erfgoedtentoonstelling 'Streekdracht', van 16 januari tot 7 maart 2021 te Emmen.

Het geven van een beleving aan bezoekers van de tentoonstelling over streekdracht in Zuidoost— Drenthe, een onderdeel van immaterieel erfgoed. Streekdracht zoals dat vroeger voorkwam, maar ook met een moderne vertaling naar het hedendaagse. De tentoonstelling is opgebouwd in zes themablokken. Belangrijk is dat bezoekers de streekdracht kunnen ervaren door het voelen van kledingstukken en stoffen. Er worden demonstraties gegeven en voor kinderen zijn er educatieve opdrachten. In de beslotenheid van een verdonkerde ruimte wordt de rijkdom van de Drentse juwelen duidelijk gemaakt. Deze rijkdom wordt gecombineerd met een bijzondere 3D geprinte jurk, van een soort zwart kant, die overladen is met de schelpen van gouden oorijzers. De jurk is ontwikkeld door vormgeefster Maartje Dijkstra uit Rotterdam. Deze modernistische kledingexplosie wordt ondersteund door een speciaal ontworpen film met bewerkte muziek door Beorn Lebenstedt.

Monografie Geschiedenis van Pesse

Uitgeverij Barkhuis Publishing kan rekenen op bijdrage van € 3.000 voor de monografie Geschiedenis van Pesse, uit te geven in de lente van 2021.

De Geschiedenis van Pesse geeft een samenhangend beeld van het landschap en de bewoningsgeschiedenis van de marke van Pesse tot de scheiding van de marke in 1843. Deel 1 gaat over het landschap in de marke en het archeologisch onderzoek, vanaf de ‘kano van Pesse’ uit de Midden-Steentijd tot de kapel van Bultinge uit de Middeleeuwen. Deel 2 geeft een historisch overzicht vanaf de eerste schriftelijke vermelding van Pesse uit 1141 tot de scheiding van de marke in 1843. In dit deel komen alle 21 erven aan de orde die Pesse telde bij de scheiding van de marke in 1843, met gegevens over de ligging, bouw, herbouw, afbraak en nieuwbouw van de boerderijen. Ze vormen een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek naar de Pesser families. Foto’s van de boerderijen, zowel van de oude als tegenwoordige situatie, geven een beeld van de veranderingen in de afgelopen honderd jaar.

Educatieproject IVN Natuurlab

Stichting IVN kan rekenen op een bijdrage van € 10.000 voor het Natuureducatieproject, het creëren van ‘IVN Natuurlab’ als onderdeel van ons veldstudiecentrum in Orvelte t.b.v. basisscholen in geheel Drenthe, met als doel dat scholieren, leerkrachten en andere gasten kunnen ervaren welke gevolgen klimaatverandering heeft.

IVN Natuureducatie organiseert al 60 jaar educatieve natuuractiviteiten waarin vele vrijwilligers en beroepskrachten samenwerken. Het aanbod voor jong en oud sluit aan bij actuele thema’s zoals klimaatverandering, biodiversiteit en waterkwaliteit. Een nieuw project is het creëren van ‘IVN Natuurlab’ als onderdeel van ons veldstudiecentrum in Orvelte. Het doel is dat scholieren, leerkrachten en andere gasten hier kunnen ervaren welke gevolgen klimaatverandering heeft.

IVN Natuurlab bestaat uit de volgende onderdelen:

-Het Binnenbos, een unieke plek voor lessen en vergaderingen in een binnenbos.

-De Discovery waar in het veld verzamelde materialen en observaties kunnen worden onderzocht en vergeleken met andere tijden en klimaten. In aquaria kunnen verschillen in waterkwaliteit worden bestudeerd.

-Het Fieldlab, waar buiten lesgegeven kan worden.

De komende jaren blijven ze educatiemodules ontwikkelen, ‘IVN Natuurlab’ wordt zo steeds verder uitgebouwd.

Aanplant van een groot aantal bomen en struiken in de gehele provincie Drenthe

Stichting Landschapsbeheer Drenthe kan rekenen op een bijdrage van totaal € 60.000 (2021, 2022 en 2023 € 20.000 per jaar) voor project Plan Boom Drenthe. Dit landelijke project wordt in Drenthe in gezamenlijkheid uitgevoerd door de Natuur-en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap en Landschapsbeheer Drenthe. Het project heeft een looptijd t/m 2023.

De ambitie van Plan Boom Drenthe is om de komende jaren 1 à 2 bomen per inwoner te planten. Daarmee leggen we CO2 vast en leveren we een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit en verbetering van het woon- en leefklimaat in Drenthe.

De aanvraag richt zich specifiek op de aanplant van bomen en struiken door en voor bewoners(groepen) en kinderen in en nabij de omgeving van dorpen en steden. Daarbij gebruiken ze het lopende proces Streekbeheer als basis. Ze willen de komende jaren een nadrukkelijke versnelling aanbrengen in het lopende streekbeheer door bewoners- en vrijwilligersgroepen en boermarken te enthousiasmeren en activeren om plannen te ontwikkelen voor de aanplant van bomen en bosjes. Daarbij kan het ook gaan om de aanplant van bomen bij scholen.

