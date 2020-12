Woonboerderij in Gasteren door grote brand verwoest

Zaterdagochtend is rond 06.30 uur in het Drentse Gasteren een grote brand uitgebroken in een woonboerderij. De boerderij kon, ondanks snel ingrijpen van de brandweer, niet meer gered worden, meldt de Veiligheidsregio Drenthe (VRD).