Voor 500 kg zelfgemaakt zwaar vuurwerk in schuurtje, bewoner aangehouden

Vrijdagavond is in een schuurtje bij een woning aan de Jagersweg en in een woning aan de Hageland in Vught 500 kg zwaar vuurwerk gevonden. Dit meldt de politie zaterdag.

Aangehouden

De 46 jarige bewoner van de Hageland is aangehouden en het vuurwerk is in beslag genomen. De man zal verder worden verhoord. Het gaat om zwaar zelfgemaakt vuurwerk. Op beide locaties is het vuurwerk in beslag genomen. De EOD gaat het vuurwerk op een veilige plaats tot ontploffing brengen.

Levensgevaarlijk

Zwaar en zelfgemaakt vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Het opslaan van grote hoeveelheid vuurwerk in een woning of schuur is levensgevaarlijk. Het risico op brand of een ontploffing is groot. Het veroorzaakt ieder jaar weer letsel en forse schade. 'Dit willen we voorkomen. Daarom sporen we dit vuurwerk op', aldus de politie. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag zijn risicovol. Je zult maar naast iemand wonen die honderden kilo’s in huis heeft opgeslagen.