Studenten opgevangen in RET-bussen na brand, politie vermoedt brandstichting

Dinsdagochtend vroeg is er in Capelle aan den IJssel brand uitgebroken in een studentencomplex aan het Roer. 'Er is vermoedelijk sprake van brandstichting. Agenten onderzoeken de zaak en zijn op zoek naar getuigen', zo laat de politie dinsdag weten.