'Effecten lockdown nog niet zichtbaar, alle seinen nog steeds op rood'

De opmars van het coronavirus in Nederland gaat onverminderd door. 'Het is op dit moment nog te vroeg om effecten te zien van de lockdown die op 15 december werd afgekondigd', zo meldt het RIVM dinsdagmiddag.

Besmettingen alleen maar toegenomen

In de afgelopen week van 16 tot en met 22 december is het aantal meldingen van mensen met een positieve corona testuitslag toegenomen tot 83.240 meldingen. Dit is een stijging van ruim 24.000 meldingen vergeleken met de week daarvoor toen er 58.412 meldingen werden gerapporteerd. Hiervan zijn ongeveer 6.000 meldingen toe te schrijven aan de week van 9 tot en met 15 december, maar die door een storing in die week pas in de afgelopen week zijn gemeld. Dat betekent voor de week van 16 tot en met 22 december een stijging van ongeveer 20%, bijna 13.000 meer meldingen, vergeleken met de week daarvoor.

Tieners en jongvolwassenen

Het aantal meldingen per 100.000 mensen is het hoogst in de leeftijdsgroepen 13-17 jaar en 18-24 jaar. De stijging in het aantal meldingen per 100.000 is te zien in alle leeftijdsgroepen. Het aantal mensen dat zich heeft laten testen steeg met 8,4% naar 509.644 in de week van 14 tot 20 december, maar ook het percentage mensen dat positief testte nam toe, van 12,1% in de week van 7 tot en met 13 december naar 13,6% in de week van 14 tot en met 20 december.

Ziekenhuis- en IC intensive care opnames

In de week van 14 tot 20 december werd weer een toenemend aantal mensen (+1.549) met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn 223 opnames meer dan in de week daarvoor toen 1.326 mensen werden opgenomen. Ook het aantal mensen dat zo ziek werd dat zij moesten worden overgeplaatst naar de intensive care steeg. In de week van 14 tot 20 december waren er 287 nieuwe IC-opnames in vergelijking met de week daarvoor toen er 230 nieuwe patiënten op de IC werden gemeld.

Verpleeghuizen en woonzorgcentra

Het aantal nieuwe verpleeghuislocaties en woonzorgcentra met tenminste 1 vastgestelde coronabesmetting is de afgelopen week opnieuw verder toegenomen, van 152 in de week van 9 tot en met 15 december, naar 207 in de afgelopen week. Een verpleeghuis of woonzorgcentrum wordt meegeteld als ‘nieuwe locatie’ wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe patiënten zijn gemeld.

Reproductiegetal en aantal besmettelijke personen

bovengrens) gebaseerd op het aantal meldingen van mensen met een positieve uitslag. Een reproductiegetal van 1,25 betekent dat 100 mensen samen weer 125 andere mensen besmetten met het virus. De week daarvoor was het reproductiegetal 1,24. Een reproductiegetal boven de 1 geeft aan dat het virus zich meer verspreidt.

Meer besmettelijke personen

Het aantal besmettelijke personen is gestegen. In de week van 4 december waren er ruim 122.000 SARS severe acute respiratory syndrome -COV-2 (coronavirus) besmettelijke personen in Nederland (ondergrens 90.000 en bovengrens 155.000). Een stijging van 32.000 besmettelijke personen in vergelijking met de week ervoor (90.000).

Ook met kerst en oud-en-nieuw, houd je aan de maatregelen!

'Het is en blijft noodzakelijk om thuis te blijven bij klachten die kunnen passen bij COVID-19 en je te laten testen. Om de verdere verspreiding van het virus af te remmen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en de basisregels houdt. Houd minimaal 1,5 meter afstand. Blijf zo veel mogelijk thuis en heb met zo min mogelijk mensen contact. Werk thuis. Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Was vaak je handen, zeker als je weer ergens binnenkomt', aldus het RIVM.

Afgelopen week1 Voorgaande week2

Aantal nieuwe meldingen 82.340 58.412

Aantal ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE)3 1.549 1.326

Aantal ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE)3 287 230

Overleden 472 398