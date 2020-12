Kerstbomen krijgen tweede leven in DierenPark Amersfoort

De dieren in DierenPark Amersfoort krijgen vandaag een bijzondere en feestelijke verrassing: kerstbomen, geschonken door winkels uit de regio. Door de lockdown zijn onder andere bouwmarkten en tuincentra gesloten, waardoor veel onverkochte kerstbomen blijven liggen. “Dat is natuurlijk heel jammer voor deze ondernemers, maar de bomen zijn wel een ideale verrijking voor onze dierbewoners”, legt teamleider Dierverzorging Willem Verdonck uit.

De kerstbomen hebben een tweede leven gekregen bij de tijgers, olifanten en kamelen. De bomen stimuleren het natuurlijk gedrag van deze dieren. “Zij snuffelen aan de takken, gebruiken de kerstbomen om hun nagels aan te slijpen en vinden het maar al te leuk om de boomstammen op te tillen.”

“Het is mooi om het enthousiasme en de nieuwsgierigheid van de dieren te zien als zij de bomen in het verblijf ontdekken”, vertelt Willem. “De olifantenkudde loopt er vol interesse op af. Pasgeboren olifantje Yindi had natuurlijk nog nooit een kerstboom gezien en onderzocht de boom dan ook direct nieuwsgierig met haar slurf. De tijgers hangen meteen met hun scherpe klauwen in de kerstboom die wij aan een bungeekoord hebben opgehangen. De kamelen smullen van de bomen, zij eten de takken helemaal kaal.”

Ook aan de bezoekerspaden en op de pleinen staan nog veel kerstbomen in het park, maar daar zitten de lampjes nog in en hangen de kerstballen nog aan. Tijdens de kerstvakantie stonden de Warme Winterweken op de planning, maar die gingen deze vakantie niet door wegens de lockdown die momenteel geldt. DierenPark Amersfoort hoopt op 20 januari weer bezoekers te mogen verwelkomen.