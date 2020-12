Politie vindt 740 nitraten in schuur in Alphen

Afgelopen maandagmiddag heeft de politie in het Brabantse Alphen in een schuur aan de Tempeliersdreef 740 nitraten gevonden. 'Een minderjarige jongen wordt verdacht van handel en bezit illegaal vuurwerk', zo laat de politie woensdagmiddag weten.

Nitraten afgestoken

De aanleiding voor de vondst begon vorige week dinsdag 15 december. De wijkagent ziet in het Reeshofpark in Tilburg twee minderjarige jongens (14 en 15 jaar) uit Tilburg nitraten afsteken. De wijkagent treedt onmiddellijk op en vindt ruim 75 nitraten in de rugzakken van de jongens.

Digitaal spoor leidt naar schuur

Een politieteam doet onderzoek naar de herkomst van deze nitraten en een digitaal spoor leidt naar een 17-jarige verdachte uit Alphen. Het team doorzoekt op dinsdag 22 december de woning aan de Tempeliersdreef en vindt 740 nitraten met een netto gewicht van 2200 gram in de schuur. De minderjarige verdachte wordt daarvoor verhoord. Het illegaal vuurwerk wordt vernietigd.

Vuurwerkverbod

Voor de komende jaarwisseling 2020/2021 geldt er een vuurwerkverbod. Dat betekent dat de verkoop en het afsteken van vuurwerk verboden is. Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra slachtoffers van vuurwerk op de Spoedeisende Hulp en op huisartsenposten, maar het zorgt ook voor extra druk voor de handhavers zoals bijvoorbeeld de politie.