Man aangehouden in onderzoek explosief Plantage Parklaan

De recherche heeft afgelopen dinsdag, in het uitgebreide onderzoek naar de vondst van een explosief eind november in een portiek aan de Plantage Parklaan in Amsterdam, een verdachte aan kunnen houden. Dit meldt de politie woensdag.

EOD

Woensdagochtend 25 november 2020 werd in een portiek aan de Plantage Parklaan een verdacht pakketje aangetroffen. Al snel bleek het om een explosief te gaan en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest er aan te pas komen om het explosief veilig te verwijderen. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar de politie neemt de zaak desalniettemin erg serieus.

Verdachte in alle beperkingen

De verdachte zit momenteel vast en in alle beperkingen. Er worden daarom ook geen verdere bijzonderheden over deze verdachte en/of de verdenkingen tegen hem gedeeld. Hij is in verzekering gesteld en zal op donderdag 24 december worden voorgeleid aan een rechter-commissaris.

Verband andere dreigingsincidenten

Eerder vond op de Plantage Parklaan de brandstichting van een auto plaats en werd er een woning beschoten. De recherche heeft het sterke vermoeden dat er een verband is tussen die twee zaken alsmede de beschieting van een bedrijfspand elders. De incidenten zijn er waarschijnlijk op gericht om één specifieke bewoner aan de Plantage Parklaan te bedreigen.

Link met eerdere dreigingsincidenten

Uiteraard wordt ook onderzocht of er mogelijk een link is tussen deze eerdere dreigingsincidenten, het aangetroffen explosief en de daarvoor aangehouden verdachte. Zo hoopt de recherche onder andere meer duidelijkheid te krijgen of de verdachte uit eigen initiatief handelde of mogelijk in opdracht van iemand anders.

Explosief

In het onderzoek zal ook worden gekeken of er eventueel een verband is met een explosief dat dinsdagochtend 8 december op de Sint Nicolaasstraat werd aangetroffen. De recherche heeft redenen om aan te nemen dat ook die zaak mogelijk aan de andere incidenten te linken is en er zal gekeken worden of de aangehouden verdachte hier iets mee te maken heeft gehad.

Informatie delen

Het onderzoek naar het geplaatste explosief in de Plantage Parklaan gaat ook na de aanhouding onverminderd door. Mochten er in het kader van dit onderzoek, of de mogelijk gerelateerde incidenten, mensen informatie hebben over achtergronden of betrokkenen, dan hoort de recherche dat graag.