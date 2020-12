Brandweer Veen staakt blussen autowrak na bekogeling met zwaar vuurwerk

Beruchte kruising

Op de kruising Van der Loostraat met de Witboomstraat werd vannacht een autowrak in brand gestoken, gadegeslagen door een grote groep mensen. De gealarmeerde brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen maar doordat er zwaar vuurwerk naar de brandweerlieden werd gegooid staakten zij het blussen en keerden ze terug naar de kazerne. Het was donderdagnacht ook al onrustig op de kruising in Veen. Toen werden er vier autowrakken in brand gestoken.