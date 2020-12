Eerste 10.000 ijskoude coronavaccins aangekomen in Oss

Zaterdagochtend zijn, op Tweede Kerstdag, in Oss de eerste 10.000 coronavaccins van Pfizer en BioNTech, vanuit de Pfizerfabriek in het Belgische Puurs, onder politiebegeleiding aangekomen in Nederland. Dit meldt de NOS zaterdag.