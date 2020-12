Vuurwapens en veel chemisch afval bij ontmanteld drugslab Someren

Specialisten van de Landelijke Faciliteit ondersteuning Ontmantelen (LFO) die sinds donderdag bezig zijn met de ontmanteling van een drugslab in Someren hebben grote hoeveelheden chemisch afval gevonden. Dit meldt de politie zaterdag. 'In een woning werden tientallen vuurwapens in beslag genomen', aldus de politie.

Drugslab in loods

Eerder deze week kwam bij de politie informatie binnen dat in een loods bij een woning aan de Bergdijk een drugslab zou zitten. Daarop werd direct een groot onderzoek opgestart. Na enkele dagen werd besloten om een inval te doen in de loods.

Reeds ontmanteld

Op donderdag 24 december rond 16.00 uur gingen de collega’s uiteindelijk naar binnen. In de loods vonden ze de materialen voor een drugslab. Op het moment van de inval was dat reeds ontmanteld. Vermoedelijk ging het om een amfetaminelab. Dat zal uit verder onderzoek duidelijk moeten worden.

Chemicaliën

In de loods en in een zeecontainer op het terrein werden tientallen grote en kleine vaten gevonden. Sommigen waren leeg, maar velen bevatten chemicaliën of chemisch afval. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen om welke stoffen dit precies gaat. Er werd ook een hoeveelheid amfetaminepasta aangetroffen en in beslag genomen. Duidelijk is dat we te maken hebben met een groot lab dat langere tijd heeft gedraaid en waar in potentie voor duizenden liters aan eindproduct kon worden gefabriceerd.

Veilige afvoer chemicaliën

Specialisten van de LFO zijn vrijdag 25 december tot ver in de middag bezig geweest met het ontmantelen van het drugslab en het op een veilige manier opruimen van de chemicaliën.

Vuurwapens

Tijdens het verdere onderzoek werd ook de woning op de Bergdijk doorzocht. Daar werden tientallen vuurwapens aangetroffen. Voor een deel daarvan bleek mogelijk een vergunning te zijn, maar het overgrote deel is vermoedelijk illegaal. Al deze wapens zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Drie mannen aangehouden

Tijdens de actie werden een man van 68 uit Someren en twee mannen van 38 en 55 jaar uit Deurne aangehouden. De man uit Someren zit nog vast en wordt maandag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.