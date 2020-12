Brandweer rukt uit voor omgevallen boom

Door de harde wind was er een grote boom volledig omgewaaid en dwars over de Keulsebaan terecht gekomen. De weg was compleet versperd door de afgebroken boom. De boom werd door brandweerlieden kort gezaagd. De in stukken gezaagde delen van de boom werden links en rechts in de berm gelegd, waarna men de rijbanen schoonveegde. Na ruim een uur was de klus geklaard en kon de weg weer worden vrijgegeven.