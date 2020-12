Twee aanhoudingen bij illegaal feestje

Politiemensen hebben vannacht in Uddel (gemeente Apeldoorn) 2 personen aangehouden. De aanleiding was ernstige geluidsoverlast vanuit een woning, waar een 20-tal volwassenen een feestje vierden. Tegen de bewoner wordt een rapportage opgemaakt.

Rond 00.30 uur kwamen er meldingen over geluidsoverlast, waarop de politieagenten naar de woning gingen. Daar lagen restanten van vuurwerkdozen en was op straat zeer harde muziek voor de omgeving hoorbaar. In de woning stonden veel mensen dicht op elkaar, leek een dansfeestje gaande. De agenten wilden de overlast en overtreding van de coronamaatregels stoppen. De bewoner en zijn gasten keerden zich daarbij tegen de politiemensen. Die werden beledigd en voelden zich door de grimmige sfeer die ontstond, bedreigd door de groep veelal beschonken mensen die zich met een aanhouding wilden bemoeien. Vanuir die groep werd met voorwerpen gegooid naar de politie, gedreigd met een slagwapen naar de agenten. Door die dreiging voelden een agent zich genoodzaakt zijn dienstwapen te trekken om die dreiging te stoppen. Daarop zijn meerdere bezoekers weggerend.

De 30-jarige bewoner is aangehouden voor belediging en verzet tegen zijn aanhouding. Tegen deze verdachte wordt daarnaast ook een rapportage opgemaakt als hoofdbewoner van de woning waar de maatregelen niet werden nageleefd. In de omgeving is een 23-jarige man uit Elspeet aangehouden; hij kon zich niet legitimeren.