Otters maken veel gebruik van faunapassage A12 bij Bodegraven

Geen otters meer aangereden

De faunapassage A12 is in 2012 door Rijkswaterstaat aangelegd, met financiële steun van de provincie. Na de aanleg zijn er geen meldingen meer bekend van aanrijdingen met otters op de A12. Uit verspreidingskaarten blijkt dat de faunapassage een heel belangrijke schakel is voor de verspreiding van otters vanuit de Nieuwkoopse plassen richting het zuiden van het land.

Reeuwijkse Plassen

Boswachter Peije ’t Lam van Staatsbosbeheer: 'De terugkeer van de otter leeft enorm in het gebied. Ik heb onlangs jonge dieren gehoord in de Reeuwijkse Plassen. Die gaan binnenkort ook weer op zoek naar een eigen territorium. Het zoeken naar deze nieuwe plekken gaat voornamelijk over land. Het water gaan ze alleen maar in om te jagen en als ze geen alternatief hebben. Goed werkende passeerplekken bij drukke wegen zijn voor deze soort dus noodzakelijk.'

'Icoonsoorten'

'Fantastisch nieuws dat de otters deze faunapassage zo goed weten te vinden', laat gedeputeerde Berend Potjer (Natuur) weten. 'De otter is een van de 40 Zuid-Hollandse ‘icoonsoorten’ – planten en dieren die bij onze provincie horen en die graadmeters zijn voor hoe het gaat met de natuur. Hoe goed het gaat met een icoonsoort, zegt iets over hoe het gaat met de leefomgeving van die plant of dat dier. Dankzij deze faunapassage is het leefgebied voor veel dieren een stuk groter geworden.'

Natuurnetwerk

Samen met gebiedspartners werkt de provincie verder aan de inrichting van geschikt leefgebied in het Groene Hart, als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Ook wordt de bestaande faunapassage bij de A12 nog veiliger gemaakt door de plaatsing van extra rasters. Naast otters maken allerlei andere dieren gebruik van de faunapassage om veilig te kunnen migreren, waaronder hazen, bunzingen, hermelijnen, wezels, ringslangen, salamanders, padden en kikkers.