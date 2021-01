Jaarwisseling met opstootjes en vuurwerk

De jaarwisseling in Nederland is alles behalve vuurwerkloos verlopen. Ook gingen er op verschillende plekken auto’s in vlammen op. Voor zover bekend zijn er geen hele grote incidenten geweest. In de loop van de dag komt de politie met een overzicht.

Midden-Nederland

De politie Midden-Nederland meldt dat er drie incidenten zijn geweest waarbij de mobiele eenheid moest worden ingezet. In Amersfoort was het rond 23.00 uur onrustig. Een groep van 80-100 personen hadden zich verzameld. Nadat de ME was ingezet, keerde de rust terug.

Een korte inzet in Utrecht toen jongeren stenen naar de politie gooide. Hierbij zijn geen aanhoudingen gedaan. In Woudenberg werd wel een aanhouding gedaan. Hier bekogelde men winkelpanden met vuurwerk. De ME is aanwezig geweest, maar hoefde niet ingezet te worden.

In totaal zijn er in de regio’s Utrecht, Flevoland en de Gooi en Vechtstreek tot 05.00 uur 27 personen aangehouden voor verschillende feiten.

Noord-Nederland

De politie is deze jaarwisseling in Groninge, Friesland en Drentheregelmatig het doelwit geweest van geweld tijdens de jaarwisseling en is bekogeld met (zwaar) vuurwerk en flessen. Hierbij zijn gelukkig geen politiemensen gewond geraakt. Ook politievoertuigen en het bureau in Dokkum hebben het moeten ontgelden. Door jongeren werd veel illegaal vuurwerk gebruikt (nitraat- en vlinderbommen) en er werden brandbommen/ molotovcocktails gebruikt. Verder werden weinig grote (illegale) samenkomsten gemeld.

Inzet Mobiele Eenheid (ME) in Noord-Nederland

Drenthe

In Geesbrug moest de ME in actie komen omdat de brandweer werd bekogeld met zwaar vuurwerk door een groep van 30-40 personen. Daar zijn twee personen voor aangehouden.

Friesland

In Leeuwarden verzamelde een groep zich voor een bijeenkomst, die eerder via verschillende kanalen werd aangekondigd. Daarbij werd er gegooid met zwaar vuurwerk en stenen. Na een korte ME-inzet is de groep uiteengedreven. Er werden hier meerdere aanhoudingen verricht.

Ook in Nieuwehorne richtte een grote groep zich tegen de politie, waardoor de ME er aan te pas moest komen. Een ME-voertuig en een politieauto raakten daarbij beschadigd door vuurwerk. De bestuurder zat op dat moment nog in de bus, maar hield geen letsel over aan de ontploffing.

In Marrum, in de gemeente Noord-East Fryslân werd de brandweer door een groep van 4 personen gehinderd bij het blussen van een brand op straat waarbij een woning gevaar liep. Hierdoor ontstond een onveilige situatie voor hulpverleners maar ook de bluswerkzaamheden konden geen doorgang meer vinden waardoor de woning mogelijk vlam zou vatten. Ook hier is de ME kort ingezet om de orde te herstellen.

Groningen

In Appingedam en Nieuwe-Pekela is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Er zijn 4 aanhoudingen gedaan. In Groningen, aan de Jadestraat/Barnsteenstraat, woedde een brand. De brandweer werd daar vervolgens geblokkeerd door een groep personen. De ME heeft ervoor gezorgd dat de brandweer z’n werk kon doen door de orde te herstellen.