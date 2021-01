Fietster raakt zwaar gewond na aanrijding, bestuurder is aangehouden

Rond 07.30 uur vanochtend vond er op de Zuidendijk in Dordrecht een frontale aanrijding plaats. De betrokken auto raakte daarbij een vrouw op de fiets. De fietster van 50 jaar raakte daarbij zwaar gewond en werd na de aanrijding met de ambulance naar het EMC vervoerd.

De bestuurder van de auto was in eerste instantie weggereden na de aanrijding. Na onderzoek is de bestuurder aangehouden in zijn huis, daarbij is zijn auto ook in beslag genomen. Het gaat om een 48-jarige man uit Dordrecht. Politie doet verder onderzoek naar de aanrijding.