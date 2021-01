Twee autobranden vlak na elkaar in Best

Donderdagnacht omstreeks 04:20 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een autobrand aan de Trompstraat in Best. Een bestelbus van Hondenadvies centrum Nederland had daar vlam gevat. Terwijl de brandweerlieden de vlammen doofde, kwam er een tweede autobrand bij de brandweer binnen aan de Witte de Withstraat. Daarop is de brandweer, toen de situatie bij de bestelbus onder controle was, met spoed doorgereden naar de Witte de Withstraat.