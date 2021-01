Vrouw die uit auto in Zuid Willemsvaart werd gehaald overleden

In het kanaal van de Zuid Willemsvaart ter hoogte van Sluis 5 in Erp raakte vrijdagavond een auto te water. Diverse hulpverlenende diensten kwamen naar de locatie.

Vrouw uit auto gehaald

Duikers van de brandweer haalden een vrouwelijk slachtoffer uit de auto. Daarna werd zij gereanimeerd en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Update 02-01-21: Vrouw overleden

De vrouw werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht is daar later aan haar verwondingen overleden. Dit heeft de politie zaterdagochtend bekendgemaakt.

Zoekactie naar mogelijk tweede persoon

De vrouw was vermoedelijk de enige inzittende. Bij een uitgebreide zoekactie naar een mogelijk tweede slachtoffer is door de hulpdiensten niemand aangetroffen. De precieze toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. De politie is daarom een onderzoek gestart.