Twee doden bij familiedrama Velserbroek

Vrijdagmiddag startte de politie een onderzoek naar een vermoedelijk familiedrama in een woning aan de Vliet in Velserbroek. 'Hierbij zijn een 61-jarige man en zijn 59-jarige echtgenote om het leven gekomen', zo laat de politie zaterdag weten.

Melding

Omstreeks 17.00 uur kreeg de politie melding dat er vermoedelijk twee overleden personen in de woning lagen. Ter plaatse bleken beide bewoners van het pand door geweervuur om het leven te zijn gekomen.

Forensisch onderzoek

'Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de man vermoedelijk zijn vrouw en vervolgens zichzelf van het leven heeft beroofd', aldus de politie. De recherche is een groot deel van de avond in de woning met (forensisch) onderzoek bezig geweest.

Informatie

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.