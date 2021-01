ME-inzet in Coevorden na onrust

De politie heeft zondagochtend rond 01.30uur een einde gemaakt aan een samenscholing van enkele tientallen mensen. Zij hadden afval in brand gestoken op de kruising van de Jozef Isrealstraat en Rembrandtlaan in Coevorden. Ook werden er vernielingen gepleegd aan ramen, brievenbussen en verkeersborden.

Toen politieagenten opriepen het vuur te doven en weg te gaan, werd er vuurwerk in hun richting gegooid. Dit is levensgevaarlijk. Het is dan voor politie agenten zonder extra bescherming te gevaarlijk om op te treden. Daarom werd de Mobiele Eenheid (ME) opgeroepen.

Vijf aanhoudingen

De ME heeft daarop kort opgetreden. In totaal hielden agenten vijf mensen aan. Het gaat om twee mannen van 28 en 30 uit Coevorden, twee mannen van 20 en 28 uit Hoogeveen en een man van 26 uit Emmen. Zij zitten vast en worden verhoord over hun betrokkenheid bij de ongeregeldheden. De politie doet verder onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.