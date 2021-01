13 aanhoudingen bij illegaal gokken horecagelegenheid Den Haag

In een horecagelegenheid aan de Paviljoensgracht in Den Haag werden zaterdagavond 2 december 12 personen aangehouden op verdenking van illegaal gokken, witwassen en identiteitsfraude. Ook werd er één persoon aangehouden nadat hij een poging deed in te rijden op een agent. De politie doet samen met de douane verder onderzoek.