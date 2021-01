NSWZ: "Water aan de lippen van zwemscholen, zij vallen buiten de boot"

De veelal hurende zwemscholen vallen vrijwel overal buiten de boot. De gemiddelde zwemschool (ondernemer) heeft alles uit de kast gehaald om zijn rekeningen te kunnen betalen. Na vele bakken met geld geïnvesteerd te hebben in het opstarten na de eerste sluiting en het opvangen van het gemis na de tweede sluiting zijn alle zeilen bijgezet om de rekeningen in het 4e kwartaal te kunnen betalen. Dit o.a. door lesgeld verhoging of lespakketten verkoop. Dit resulteerde in een net opgekrikte omzet 4e kwartaal. Maar de enige steun waar zwemscholen het naast de NOW3 mee moeten doen is TVL. De Tegemoetkoming Vaste Lasten is gebaseerd op de omzet. Aangezien iedereen alles op alles heeft gezet vallen de meeste zwemscholen binnen de 30% verlies op basis van omzet in het 4e kwartaal t.o.v. 2019.

Dit is een van de voorbeelden waar de Zwemschoolbranche tegenaan loopt. Daarnaast is het algemeen vertrouwen van de ouders gedaald. Starten met zwemles wachten ze mee tot na deze stop of tot het wat rustiger is geworden. Vele zwemscholen moeten hun huur gewoon doorbetalen zonder dat zij gebruik van het zwembad mogen maken. Dit geldt veelal voor huurders van commerciële partijen als Optisport, Sportfondsen en Laco. Niet voor de enkele gemeentelijke baden, daar is de huurverplichtingen gepauzeerd.

Een derde en nog belangrijker aspect is angst. Net als bij andere takken van ondernemen is het idee alles te verliezen door of in combinatie met de Covid-19 maatregelen erg groot. Waar zwemscholen tegenaan lopen is het feit dat als ouders het idee hebben dat zij in zwaar weer beland zijn de kans is dat mensen het risico niet willen lopen en hun kinderen van zwemles afhalen. Dit zou een doodsteek zijn voor de zwemscholen die al op het randje balanceren. Een zeer begrijpelijke stap van ouders, wij kunnen ze daar geen ongelijk in geven. Het is toch geld waar we het over hebben. Alleen dat beetje geld kan wel de spreekwoordelijke druppel zijn.

Wat is het plan van aanpak vanaf hier. De NSWZ zal morgen 4-1 wederom een brandbrief aan de tweede kamer leden zenden met een onderbouwd stuk waarom het van belang is erkenning te krijgen voor het zwemonderwijs met nadruk op zwemscholen en verenigingen. Dit houdt in dat de zwemlessen tegelijk weer moeten beginnen met de basisscholen. Zwemles is zoals eerder aangegeven één van de belangrijkste pijlers in de opvoeding van een kind. Daarnaast de erkenning van de financiële crisis waar ruim 40% van de Nederlandse commerciële zwemscholen en verenigingen in terecht is gekomen. Bij het wegvallen van meer dan 40% van deze partijen zullen de problemen de komende jaren niet te overzien zijn. Wachtlijsten van meer dan een jaar, een veel hoger verdrinkingscijfer en een afbraak aan het “voor maatstaven” zo hoog gespecialiseerd zwemonderwijs waar Nederland om bekend staat. Dit zou onder andere kunnen betekenen het openen van zwembaden voor kinderen onder de 12 jaar. Wel begeleid door ouders in acht houding van de geldende maatregelen.

De verschillende beroepsgroepen worden door de brancheverenigingen ondersteund en geholpen alleen vanuit de zwembranche blijft het vrij stil. De laatste melding van de WIzz die opkomt voor de belangen van zwembaden en zwemscholen is dat ze blij zijn met de toezegging van 100Miljoen alleen vergeet te melden dat zwemscholen buiten de boot vallen.

Er wordt getracht om de verantwoordelijke ministers van het belang van zwemles op de hoogte te brengen. Kinderen zijn de toekomst en hebben hoe dan ook zwemles nodig. Financieel moet er een extra pakket komen om de commerciële zwemscholen een helpende hand toe te steken. Eventuele consequenties wegen niet meer op tegen de afgrond waar velen nu staan. Er kan gesproken worden over ondernemersrisico maar dat gaat hier niet op. Wij hebben het over kleine kinderen tussen de 3,5 en de 7 jaar die machteloos staan tegenover de maatregelen tegen het Covid-19 virus.

Standpunt: De NSWZ roept het kabinet op om zwemonderwijs gelijk te trekken met het basisonderwijs en deze tegelijk weer te laten starten. De NSWZ roept onder andere minister Hoekstra, minister Slob, minister Koolmees, minister van Ark, minister De Jonge en minister Ollongren op om gezamenlijk de commerciële en veiligheidskant van zwemles te onderzoeken en steunen. De consequenties zijn niet te overzien bij het omvallen van 40% of meer. De NSWZ is bereid om de tafel te gaan om deze specifieke tak van sport toe te lichten aan de ministeries en mee te denken aan een oplossing.

Mocht er geen oplossing komen zal er serieus overwogen worden hoe dan ook open te gaan tegelijk met de basisscholen om de achterstand van het zwemonderwijs te stoppen en de kinderen zo spoedig mogelijk weer op niveau te krijgen. Daarnaast de continuïteit van de bedrijfsvoering van het geven van zwemlessen te kunnen garanderen. Ook hier is de NSWZ bereidt om in gesprek te gaan om het geen chaos te laten worden.

Tijdens de tweede sluiting zijn onder andere door de NSWZ vragen gesteld aan de tweede kamer over de onduidelijkheid rondom het stoppen van de zwemlessen. Hier is tot op heden nog geen enkele reactie of uitleg over gekomen. Tevens het ingediende WOB verzoek is afgewimpeld.