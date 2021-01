Man bijna doodgestoken door ex om nieuwe relatie

Met een groot slagersmes hakt een 59-jarige man uit Stolwijk vorig jaar in op de nieuwe liefde van zijn vrouw, met wie hij in scheiding ligt. Het slachtoffer wordt in zijn slaap verrast en zeker tien keer gestoken of geslagen met het mes. Dat hij het kan navertellen mag een wonder heten. De 59-jarige verdachte stond maandag voor de rechter.

In scheiding

De verdachte lag in de periode van het misdrijf in scheiding, na een huwelijk van 30 dertig jaar. Hij had grote moeite met het feit dat zijn vrouw in een van hun vrienden een nieuwe liefde had gevonden. Hoewel het nieuwe koppel het rustig aan deed, werd het verdachte toch te machtig toen zij een keer pas vroeg in de ochtend thuis kwam. Hij zocht in zijn keuken het grootste mes dat hij kon vinden en stapte in de auto richting het slachtoffer.

Boerderij

De verdachte wist dat de achterdeur van de boerderij van het slachtoffer nooit op slot was. Hij liep naar de slaapkamer van het slachtoffer en stortte zich daar kennelijk in blinde woede op de slapende man. Hoe het precies is gegaan, kan verdachte zich niet meer herinneren. Het slachtoffer vertelt dat hij wakker werd van een hard klap op zijn hoofd. Na meerdere klappen wist hij verdachte van zich af te werken, maar die viel opnieuw aan. Pas toen zijn zoon op het lawaai af kwam en het mes wist af te pakken van verdachte, die bovenop zijn vader zat, strompelde de verdachte weg.

Laffe daad

Toen de politie kort erna de verdachte thuis kwam aanhouden was die zich duidelijk bewust van wat hij had aangericht. 'Hij is dood,' zei hij nog tegen zijn vrouw. Dankzij snel medisch ingrijpen is dat gelukkig niet gebeurd, maar het had weinig gescheeld. Het slachtoffer heeft op de intensive care gevochten voor zijn leven.

Vriend

De officier van justitie sprak op zitting van een zeer laffe daad. Het slachtoffer werd in zijn slaap aangevallen en kon zich feitelijk niet of nauwelijks verdedigen. Ondertussen bleef verdachte als een wilde inslaan en inhakken op een man die hij 30 jaar lang zijn vriend had genoemd. Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 10 jaar voor poging tot moord. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.