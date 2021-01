Automobilist gewond naar ziekenhuis na eenzijdig verkeersongeval Schijndel

Maandagmiddag zijn de hulpdiensten net aan het begin van de middag rond 12.05 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Structuurweg in Schijndel. Een automobilist verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur, en kwam in de naastgelegen droge sloot terecht.

Ziekenhuis

Politie en ambulance kwamen ter plaatse bij het verkeersongeval, de bestuurder is na de eerste controle ter plaatse per ambulance met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om het voertuig te bergen, tijdens deze bergingswerkzaamheden was de Structuurweg korte tijd volledig afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij gegeven.