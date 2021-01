FNV: Leden stemmen in met nieuwe cao Openbaar Vervoer

FNV-leden die in het streekvervoer werken, hebben ingestemd met een nieuwe cao. Die loopt met terugwerkende kracht van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021. Door de coronacrisis gaat het slecht in de sector. Marco Bouma, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘Wij zijn dan ook tevreden dat we in de nieuwe cao hebben kunnen afspreken dat de mensen in ieder geval hun baan niet zullen verliezen. Dat is in deze onzekere tijden heel waardevol.'