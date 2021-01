Verwarde man van dakkapel gehaald in Den Bosch

Woensdagavond zijn verschillende hulpdiensten ik actie gekomen om een verward persoon van het dak van een woning te halen aan de Stadskampstraat in Den Bosch. Dit gebeurde rond 22.00 uur onder toeziend oog van vele buurtbewoners.

Onderkoeld

De man was op het dat van een dakkapel geklommen en dreigde onderkoeld te raken. Met behulp van een ladderwagen van de brandweer kon de man na een half uur naar beneden worden gehaald. Ook kwam een ambulance ter plaatse, mogelijk omdat de man onderkoeld is geraakt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis, tevens wordt er psychische hulp ingeschakeld.