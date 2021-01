Hoe bedrijven met hun promotiemateriaal kunnen inspelen op het coronavirus

Je kent ze wel, de sleutelkoorden en pennen die je wel eens al promotiemateriaal van een bedrijf toegestopt krijgt. Lang niet alle objecten die bedrijven voor dit doel inzetten zijn succesvol, omdat ze niet altijd inspelen op de behoefte van de ontvanger. Dat is eigenlijk verspild geld, want het object verdwijnt in de prullenbak en de ontvanger wordt niet meer herinnerd aan het bedrijf. De huidige omstandigheden rondom het coronavirus bieden echter mogelijkheden voor bedrijven om hier slim gebruik van te maken en promotiemateriaal te verspreiden dat inspeelt op een actuele behoefte. We bespreken een drietal voorbeelden.

Mondkapjes met logo

Als er één item is waar op het moment op grote schaal behoefte aan is, dan is het wel het mondkapje. Je moet ze dragen in winkels, openbare gebouwen en in het openbaar vervoer. Na elk gebruik moeten ze gewassen of weggegooid worden. Iedereen heeft er dus meerdere nodig. Dat biedt een gouden kans om customized mondkapjes met logo te laten bedrukken en verspreiden. Aangezien ze gedragen moeten worden op plekken waar ook (veel) andere mensen zijn, is het een uitstekende manier om reclame te maken. De meeste mensen kan het immers weinig schelen wat er op het mondkapje staat, als ze er maar een hebben om te dragen.

De no touch key

Mensen willen momenteel zichzelf en elkaar beschermen tegen het overdragen van het virus via de neus of de mond met behulp van het eerdergenoemde mondkapje, maar men wil ook het liefst geen oppervlaktes aanraken waar anderen aangezeten hebben. Zo wordt het virus immers ook verspreid. Maar hoe zorg je ervoor dat je zo min mogelijk hoeft aan te raken? Met de no touch (of safe touch) key! Stel je daar iets bij voor dat lijkt op een kruising tussen een flesopener en een uit de hand gelopen megasleutel. Hiermee kan de gebruiker deuren openen en codes intoetsen zonder een mogelijk besmet oppervlak aan te raken. Dit object kan voorzien worden van een bedrijfslogo, en is daarom een slimme keuze voor een promotieobject dat mensen nog niet hebben, maar eigenlijk wel behoefte aan hebben.

Flesjes desinfecterende handgel

Het zo vaak mogelijk kunnen desinfecteren van de handen is ook een actuele behoefte waar bedrijven met hun promotiemateriaal op kunnen inspelen. Ze kunnen namelijk zelfs flesjes desinfecterende handgel kunnen laten bedrukken met hun bedrijfslogo. Ook dat is een gift die niet zomaar in de prullenbak verdwijnt, al was het alleen maar omdat veel mensen het spul niet zelf kopen omdat ze het te duur vinden.

Dit soort promotie levert eigenlijk een win-winsituatie op. Bedrijven investeren in promotieartikelen die niet direct in de prullenbak verdwijnen en de ontvangers hebben er daadwerkelijk iets aan. Is het dan onethisch om als bedrijf zo in te spelen op een pandemie? Slechts weinigen zullen zich eraan storen.