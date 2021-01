Verdacht pakket bij Poolse supermarkt blijken broodjes te zijn

De omgeving van de supermarkt is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is onderweg om het object te onderzoeken.

De politie neemt geen enkel risico na eerdere aanslagen op Poolse supermarkten in onder andere Aalsmeer, Beverwijk, Heeswijk-Dinther en Tilburg.

Een aantal van de supermarkten worden gerund door dezelfde familie. Uit onderzoek van de politie is er een duidelijk verband tussen de aanslagen. Zo werden er bij meerdere aanslagen resten van een gele jerrycan gevonden die te koop is bij Shell-tankstation.

Na onderzoek door de EOD, waabij twee rupsvoertuigen werden ingezet, is gebleken dat het pakket geen explosieven bevat. Het ging om een levering van broodjes door een leverancier. De bewoners konden weer terug naar hun woning

