Vijf mensen uit bed gelicht in groot drugsonderzoek

De politie heeft vanochtend in drie woningen en in twee garageboxen in Zutphen zoekingen gedaan. Hierbij werden drie mannen (23, 24 en 25 jaar) en twee vrouwen (20 en 26 jaar) uit Zutphen aangehouden. Ze worden verdacht van drugshandel.