Herindeling Barneveld en Scherpenzeel: impuls voor de vernieuwing dorpskernen

Gedeputeerde Staten kiezen voor een herindeling van Barneveld en Scherpenzeel, met een zo groot mogelijke zeggenschap van de inwoners in de dorpskernen. Het college van Barneveld is blij dat er, na deze lange fase van overleg en onzekerheid, nu een duidelijke uitspraak is.