'Mensen klimmen op ambulances om afscheid te nemen van geliefde met corona'

In ons land blijkt het kabinet zich vooral op te maken tegen de zeer besmettelijke Engelse coronavariant, en dat is zeker niet onterecht. In de Engelse hoofdstad rijden ambulances op en af om nieuwe patiënten in een ziekenhuis af te leveren.

De BCC sprak met enkele ambulanceverpleegkundigen. Uit deze gesprekken blijkt hoe besmettelijk de Engelse variant is. Wanneer ambulanciers een covid-patiëntent moeten ophalen, blijkt de laatste weken steeds vaker dat het hele gezin besmet met de nieuwe variant. Bij de niet gemuteerde varriant kon een familie nog wel een geluk hebben niet besmet te zijn geraakt, dat is nu anders, aldus de ambulanciers.

''Als we aankomen, zien de patiënten er vaak doodsbang uit en ademen ze zo snel dat ze naar adem snakken en gewoon niet kunnen praten. Familieleden vertelden me dat ze eerder een ambulance wilden bellen, maar de patiënt was te bang om naar het ziekenhuis te gaan.

Ze vertellen ons dat ze te veel mensen uit hun gemeenschap kennen die met Covid naar het ziekenhuis gingen en nooit meer terugkwamen. Soms ontkennen mensen dat ze de ziekte hebben, zelfs met de klassieke symptomen van ademhalingsmoeilijkheden, hoesten en verlies van smaak of geur. Ik weet niet zeker waarom. Misschien is het een combinatie van angst of schaamte, of misschien is het de invloed van de complottheoretici die mensen vertellen dat Covid niet bestaat''.

Wanneer een patient wordt meegenomen is er bij familieleden vaak angst hun geliefde niet meer in leven de lijve terug te zien. Soms klauteren familieleden op en in de ambulance om afscheid te nemen. Volgens de medewerkers is dan de kans op besmetting nog groter.

Voor de ambulanciers wordt het werk steeds zwaarder. Afgelopen week hebben ze meerdere jongere mensen behandeld waaronder een jonge man van dertig met drie kinderen van onder de vijf. Hij leek geschokt en in paniek en vertelde me dat hij nooit ziek is, dat hij regelmatig rent en naar zijn werk fietst, maar dat hij zich gewoon ellendig voelde sinds hij met Covid naar beneden kwam met Kerstmis.