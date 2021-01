Levende zeepaardjes aangetroffen op stranden waddeneilanden

Ook deze week trof een wandelaar een levend zeepaardje aan dat op het strand van Vlieland was aangespoeld. Er worden soms wel vaker zeepaardjes aangetroffen, maar deze zijn meestal al dood. Ook op Texel en Ameland werd een levend exemplaar gevonden. Alle zeepaardjes zijn ondergracht in een zeeaquarium en maken het goed. De laatst gevonden verblijft in het Noordwester Waddencentrum en Zeeaquarium, de ander, die op 10 januari werd aangetroffen bij Amelander Musea.

Het aquarium van Natuurcentrum Ameland is niet onbekend met kortsnuitzeepaardjes. Op 4 juni 2007 werd voor het eerst een exemplaar opgevangen. Deze was afkomstig van een garnalenkotter op de Waddenzee. Daarna heeft het aquarium vaker zeepaardjes gekregen van viskotters. Er zijn zelfs al eens jongen geboren in het Natuurcentrum.

Zeepaardjes vaker gezien door klimaatverschuiving

Kortsnuitzeepaardjes leven in de Noordzee aan de noordrand van hun verspreidingsgebied. Maar door klimaatverandering en het warmer worden van het zeewater schuift deze grens omhoog waardoor ze steeds vaker in Nederland worden aangetroffen. Het Natuurcentrum heeft zelfs al eens eentje tijdens een wadexcursie in een garnalennetje gevangen op korte afstand van de dijk.