Vrouw overleden na aanrijding A2 bij Nieuwegein, broer tevens bekende kickbokser gewond

Op de A2 bij Nieuwegein is vanmiddag een ernstig ongeval gebeurd. Bij dat ongeval is een 29-jarige vrouw uit Den Bosch om het leven.

Het gaat volgens RTL-Nieuws om de zus van de bekende kickbokser Robin van Roosmalen (31) uit Den Bosch. Ze zaten samen in de auto. Hij raakte bij het ongeval gewond en is in een ziekenhuis opgenomen.

Het ongeval gebeurde volgens de politie toen een vrachtwagen hen aanreed op de vluchtstrook. De politie onderzoekt het ongeval. De chauffeur van de vrachtauto is aangehouden.