Brand in appartementencomplex

Hulpdiensten in Musselkanaal hebben dinsdagmiddag hun handen vol gehad aan een brand in een appartementencomplex. Om de brand te kunnen bestrijden en het pand te kunnen ontruimen, rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen was er rond het middaguur brand uitgebroken in een scootmobiel. Hierdoor ontstond een lekkage in de gasleiding, waardoor het vuur snel om zich heen kom grijpen.

Een deel van het appartementencomplex moest vanwege de rookontwikkeling worden ontruimd. Meerdere bewoners moesten met een hoogwerker naar beneden worden gehaald.

Nadat Enexis de gastoevoer naar het pand had afgesloten, kon het vuur gedoofd worden. Een aantal bewoners zijn door personeel van de ambulancedienst onderzocht. Twee van hen moesten voor controle naar het ziekenhuis.