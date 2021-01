Jachtvliegtuigen oefenen in het afwerpen van bommen

Jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht oefenen in week 4 en 5 op de Vliehors Range op Vlieland in het afwerpen van bommen met explosieve lading. Het gaat om het type MK84 (500 ponders). Op 27 en 28 januari wordt er tussen 10.00 en 15.30 uur geoefend en van 1 tot en met 4 februari tussen 08.30 uur en 15.30 uur. Vliegers trainen dagelijks om hun vaardigheden op peil te houden. Het afwerpen van bommen is één van deze vaardigheden.