Griekse politie houdt 33-jarige terrorismeverdachte uit Sliedrecht aan

Overlevering verzocht

'Het betreft een Syrische vluchteling met een Nederlandse verblijfsvergunning. Uit onderzoek is gebleken dat de man in Syrië heeft deelgenomen aan de jihadistische strijd', aldus het OM. De man bevond zich ten tijde van zijn aanhouding in een Grieks vluchtelingenkamp. De man zit vast en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft zijn overlevering verzocht.