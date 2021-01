Eerste sneeuw dit jaar kleurt Nederland, een beetje, wit

Niet veel sneeuw

Er viel niet heel veel sneeuw. Op sommige plaatsen niet meer dan 1-3 centimeter maar op andere plekken kon er lokaal wel 3-5 centimeter sneeuw vallen maar hoe dan ook overal kleurde het landschap wit.

Weersverwachting zaterdagavond

'Het is zaterdagavond zwaar bewolkt. In het westen sneeuwt het licht en deze sneeuw breidt zich richting het oosten over het land uit. De sneeuw verlaat rond middernacht het oosten', zo meldt het KNMI zaterdag.

Lokaal gladheid door ijzel

Na de sneeuwval kan er echter wel motregen voorkomen, die lokaal misschien nog aanleiding geeft tot ijzel. De maximumtemperatuur ligt rond +2°C, tijdens sneeuwval daalt de temperatuur richting het vriespunt. De wind is zuid tot zuidwest en neemt toe naar matig, langs de kust en op het IJsselmeer naar vrij krachtig tot krachtig.

Zaterdagnacht

Komende nacht is het bewolkt en van het westen uit trekt een zone met regen over het land, vooral in het noordoosten en oosten zou dit aanleiding kunnen geven tot verraderlijke gladheid als gevolg van ijzel. In het uiterste noordoosten is ook nog sneeuw mogelijk. De temperatuur ligt veelal rond het vriespunt, maar in de loop van de nacht loopt de temperatuur in het westen op naar ca. +5°C. Boven de westelijke helft van het land draait de wind naar het noordwesten en wordt matig, aan zee vrij krachtig, boven de oostelijke helft blijft de zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting waaien.

Zondagochtend

Zondag is het in de ochtend is het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog af en toe regen, met langs de oostgrens eerst nog kans op ijzel of sneeuw. Zondagmiddag kan van het westen uit af en toe de zon doorbreken, maar is ook een regenbui mogelijk. De temperatuur loopt overal verder op, in een groot deel van het land naar ca. 7°C, in het uiterste noordoosten wordt het waarschijnlijk niet warmer dan ca. 2°C. 'De wind draait in de loop van de dag overal naar west tot noordwest en wordt matig, aan zee vrij krachtig. In het noordoosten draait de wind pas in de avond naar westelijke richtingen', aldus het KNMI.