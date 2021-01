Knokploeg dringt woning binnen, één aanvaller gewond op badkamer

Zaterdagmiddag drong een groepje mannen een woning binnen aan de Abeelstraat in Breda. 'Eenmaal binnen ging de knokploeg in gevecht met de bewoners', zo meldt de politie zondag.

Arbeidsmigranten

Zaterdagmiddag rond 15.30 uur arriveerde de groep mannen bij de woning in de Aabeelstraat in Breda. Zij belden aan bij een woning waar een aantal Oost-Europese arbeidsmigranten wonen. Toen er werd open gedaan stormden zij direct de woning in en gingen zij in gevecht met de bewoners.

Met stokken geslagen

Daarbij wordt onder meer met stokken geslagen. Tijdens de vechtpartij raakt een van de aanvallers gewond en die man verschanst zich in de badkamer. Ondertussen vertrekt de rest van de knokploeg, waarna de politie wordt gebeld. Die treffen de verdachte in de badkamer aan en houden hem aan.

Aanleiding onduidelijk

Over de aanleiding en het verloop van de vechtpartij is tot op heden niet veel bekend. De politie vraagt eventuele getuigen dan ook om zich te melden. Ook is de politie op zoek naar mensen met beeldmateriaal van het incident of naar personen die denken te weten wat en waarom dit zich in de woning aan de Abeelstraat heeft afgespeeld.