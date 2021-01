'Politie laat informatie verdwijnen na dood informant'

Nadat het lichaam van Janssen in mei 2015 uit het Brabantse Markkanaal wordt gevist, brak bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie paniek uit. Janssen was informatie van deze dienst en stuurde de dag voor zijn verdwijning nog een noodkreet uit. Dit blijkt uit mails die in het bezit zijn van de Gelderlander.

Bij de behandeling van de zaak voor de rechtbank, werd verzwegen dat Janssen een informant was van de politie. De rechtbank concludeerde dat Janssen zichzelf van het leven had beroofd en dat Wapenhandelaar Jan B. daarbij aanwezig zou zijn geweest. Hij werd in eerste aanleg veroordeeld voor het wegmaken van het lichaam. In Hoger Beroep werd B. vrijgesproken.

Uit mails blijkt dat Janssen informatie doorspeelde aan de politie over Jan B. Zo werden er een reeks foto’s gestuurd van wapens die in het bezit waren van B. Bezorgde politiemedewerkers zeggen dat door het achterhouden van informatie een mogelijk motief voor moord is achtergehouden.

In mei 2015 zou de politie actief bezig zijn geweest met het wissen van sporen. Zo waren twee belastende dossiers plotseling verdwenen. Twee in beslag genomen laptops kwamen vernield terug. De bron laat weten: ‘Vervolgens heeft men een schoonmaakactie gehouden, alle informatie over Janssen moest weg. Dit is een doofpot met IRT-achtige kenmerken.’