Het incident vond rond 10.00 uur plaats aan de Bisschopsmolen. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet bekend gemaakt.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

Op de Bisschopsmolen in #Eindhoven vond rond 10.00uur een schietincident plaats. De politie heeft geschoten en daarbij is één persoon gewond geraakt. De persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. pic.twitter.com/WZthitISh7