Nog eens 800 tot 1000 banen weg bij KLM

KLM ziet zich genoodzaakt om de omvang van het bedrijf verder aan te passen. Sinds de start van de COVID-19-epidemie heeft men ongelofelijk veel maatregelen getroffen om de crisis het hoofd te bieden. Dit heeft onder andere geresulteerd in het verkleinen van KLM met 5.000 banen en collega’s in 2020.

Dit aantal was gebaseerd op een begin van herstel van de luchtvaart gedurende 2021. Er is echter ook herhaaldelijk door KLM aangegeven dat rekening werd gehouden met later herstel en daarmee het naar beneden bijstellen van het scenario en dus verdere reductie van arbeidsplaatsen. De realiteit is dat het herstel met name op de longhaul bestemmingen aanzienlijk langer duurt dan verwacht, onder andere door voortdurende en nieuwe internationale beperkingen en reisrestricties. Dit betekent dat KLM nog eens 800 tot 1000 arbeidsplaatsen moet schrappen. Het betreft circa 500 fte bij het domein Cabine, 100 bij Cockpit en 200 tot 400 bij Grond. De totale inkrimping van KLM gaat dan richting 6.000 banen.

'Nadat we in juli 2020 aankondigden dat 5.000 collega’s het bedrijf noodgedwongen moesten verlaten, is er intensief overlegd en samengewerkt met alle sociale partners. Er zijn verschillende instrumenten uit het sociaal plan ingezet. Deze aanpassing was zeer pijnlijk maar is gelukt. Ik heb het vertrouwen dat we er weer samen uit zullen komen.

Deze reductie staat nog los van de nieuwe maatregelen van het kabinet van de afgelopen 48 uur. De nieuwe maatregelen zijn wel exemplarisch voor de restricties en dynamieken waar we sinds de uitbraak van de pandemie wereldwijd mee te maken hebben. Zelfs als onze bemanningen uitgezonderd worden van deze verplichting, is deze extra reductie van arbeidsplaatsen helaas hard nodig. De effecten van de laatste maatregelen komen hier nog bovenop.', aldus KLM President-directeur & CEO Pieter Elbers