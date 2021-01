Geen grote evenementen in Drenthe voor 1 juni

De 12 Drentse burgemeesters zien tot 1 juni 2021 geen ruimte voor grotere evenementen in de provincie. Dat hebben de burgemeesters gisteren met elkaar afgesproken in het Regionaal Beleidsteam. Met dit standpunt willen ze in een vroeg stadium duidelijkheid geven aan organisatoren. Dit betekent in de praktijk dat carnavalsoptochten, paasvuren of schaatstoertochten niet door kunnen gaan.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe Marco Out: “We hebben nog veel te veel besmettingen. Daar komt bij dat lang nog niet iedereen voor de zomer is gevaccineerd. Ook het verloop van de Britse variant van het virus is onvoorspelbaar. Dat maakt dat het gewoon niet realistisch is dat er al voor juni evenementen kunnen plaatsvinden. Hoe jammer ook. We roepen organisatoren op om tijdig contact op te nemen als ze een datum na 1 juni op het oog hebben. We weten niet wat er na de zomer mogelijk is, maar we willen met elkaar goede afspraken maken en ook zorgen voor spreiding van evenementen in onze provincie.”

IJsbanen mogen wel open, geen ontheffing voor toertochten

De burgemeesters willen in een vorstperiode wel ruimte geven voor de opening van natuurijsbanen. Voorwaarde is dat er maximaal 125 schaatsers worden toegelaten op een normale ijsbaan. Daarnaast moeten ijsverenigingen zich houden aan de corona handreikingen van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond. Gemeenten ontvingen in de afgelopen weken vragen over schaatsen op natuurijs. Er worden geen ontheffingen verleend voor de organisatie van toertochten.