Veroordeling voor zware mishandeling en doodslag op een baby

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag een 38-jarige man veroordeeld voor de dood van een baby van ongeveer 13 maanden. De verdachte heeft in september 2009, tijdens het oppassen op de 11 weken oude baby van zijn toenmalige vriendin, de baby zo heftig door elkaar geschud dat ernstig hersenletsel is ontstaan. De baby is 11 maanden later aan de gevolgen hiervan overleden.